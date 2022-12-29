Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'da görev yaptıkları belirlenen A.E.A.S., F.D.D.Q,, A.J.M.M. ve Z.T.A.A. yakalandı.
Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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