Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 23 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 30 zanlının kimliği belirlendi.
Günün erken saatlerinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı ve dron destekli operasyona 45 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı. Özel harekat polisleri sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik dedektör köpeklerle arama yapılan adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması ise devam ediyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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