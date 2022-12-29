İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada" başlığıyla ulusal haber bültenlerinde yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı. Sürücünün H.K. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalan sürücü H.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet kemeri kullanmamak", "saygısızca araç kullanmak", "sola dönüşte sinyal vermemek" ve "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yasaklara uymamak" maddelerinden toplam 784 lira idari para ceza uygulandı.