Trafik jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kent genelindeki eğitimlerine devam ediyor.

Bu eğitimler kapsamında Güzelyurt Bozcayurt İlkokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, okul taşıtlarında ve yaya geçitlerinde uyulması gerekenler konularında eğitim verdi.

Eğitim programı öğrencilere boyama kitabı ve el çantası hediye edilmesinin ardından sona erdi.