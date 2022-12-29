Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
[Fotograf: AA]
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Trafik jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kent genelindeki eğitimlerine devam ediyor.
Bu eğitimler kapsamında Güzelyurt Bozcayurt İlkokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik kuralları, okul taşıtlarında ve yaya geçitlerinde uyulması gerekenler konularında eğitim verdi.
Eğitim programı öğrencilere boyama kitabı ve el çantası hediye edilmesinin ardından sona erdi.
Etiketler: Aksaray
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