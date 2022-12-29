Çiftehavuzlar Mahallesi'nde 3 katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Doğal gaz sobasıyla ısıtılan dairedeki patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evdeki Mithat Arıkan yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çevredeki iki binada bazı dairelerin camlarının kırılmasına da yol açan olayın nedeni araştırılıyor.