A.K, H.K. ve B.K, Ulu Mezarlık yakınlarında karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan S.K. ile tartıştı. S.K'nin yakınlarına haber vermesi üzerine iki grup arasında Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak'ta kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan O.K, M.K, S.K, B.K. ile A.K, H.K. ve B.K, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.