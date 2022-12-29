Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki grup arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi bıçak ve darp sonucu yaralandı.
A.K, H.K. ve B.K, Ulu Mezarlık yakınlarında karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan S.K. ile tartıştı. S.K'nin yakınlarına haber vermesi üzerine iki grup arasında Çepni Mahallesi Ömür 1. Sokak'ta kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan O.K, M.K, S.K, B.K. ile A.K, H.K. ve B.K, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
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