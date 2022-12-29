Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de 2022'de orman yangınlarından 125 bin hektardan fazla alan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Güney Amerika ülkesi Şili'de, bu yıl orman yangınlarından 125 bin 339 hektar alan etkilendi.
Ulusal İstatistik Enstitüsünden (INE) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı çevre raporuna göre orman yangınları sonucunda binlerce hektarlık alan zarar gördü.
Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinin en çok zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 125 bin 339 hektar alanın orman yangınlarından etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, sabotaj kaynaklı orman yangınlarına vurgu yapılarak, "86 bin 910 hektar ormanlık alan kasıtlı şekilde yakıldı, aynı şekilde ortalama yağış miktarı düşerken sıcaklıklar ise daha da arttı." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Şili Orman Yangını Yangın
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