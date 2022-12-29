ABD savunma devi Lockheed Martin’e bağlı Sikorsky, Boeing ile geliştirdiği helikopteri ile katıldığı ancak Textron’a bağlı Bell şirketinin kazandığı “Geleceğin Uzun Menzilli Taarruz Helikopteri” (FLRAA) ihalesinin sonucunu Sayıştay’a taşıdı.

Sikorsky, Defiant adlı helikopteriyle katıldığı son 40 yılın en büyük helikopter ihalesine itirazında şu ifadelere yer verdi:

“Defiant Ekibi adına Lockheed Martin Sikorsky, Kara Kuvvetleri tarafından sağlanan bilgiler ve geri bildirimlerin kapsamlı bir incelemesine dayanarak, FLRAA ihalesi kararına itiraz ediyor. Veriler ve değerlendirmeler, tekliflerin Kara Kuvvetlerinin, ordumuzun ve Amerikan halkının çıkarına en uygun seçeneği tercih edecek şekilde tutarlı bir şekilde değerlendirilmediğini gösteriyor.”

Şirket açıklamasında, ABD’nin envanterindeki Black Hawk ve Apache taarruz helikopterinin yerini alacak olan seçeneğin en yetenekli, en uygun fiyatlı ve en düşük riskli olması gerektiğine işaret edilerek, Defiant helikopterinin en uygun seçenek olduğu vurgulandı.

Sayıştay'ın en geç 7 Nisan 2023'e kadar karar vermesi gerekiyor.

Sonuçları 5 Aralık 2022’de ilan edilen ihaleye, Sikorsky ve Boeing'in ortak projesi olan Defiant koaksiyel çift rotorlu helikopteri ile Bell şirketinin tiltrotor V-280 Valor helikopteri katılmış ve ihaleyi Bell kazanmıştı.

Değeri 1,3 milyar dolar olan sözleşme 2030’lara kadar sürecek.

Taahhüt edilen tüm helikopterler ABD ordusu tarafından satın alındığında sözleşmenin değeri 7 milyar dolara ulaşmış olacak.

ABD dışında yabancı müşterilere de satışı ve hizmetteki helikopterlerin idamesiyle projenin değerinin toplamda 70 milyar doları aşması bekleniyor.

Üretilen yeni nesil helikopterler, yaklaşık 2 bin Black Hawk genel maksat helikopteri ve bin 200 Apache saldırı helikopterinin yerini alacak.

İhaleye giren iki helikopter de yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 2 binden fazla deniz mili seyahat edebilecek, aynı zamanda birlikleri tehlikeli sıcak noktalara ulaştırmada rol alacak şekilde tasarlandı.

ABD Kara Kuvvetleri, 1980’lerde Apache tipi helikopterlerden bu yana bu kadar büyük ölçekli helikopter alımı yapmamıştı.

Boeing’in 7 milyar dolarlık RAH-66 Comanche helikopter projesi 2004'te iptal edilmişti.