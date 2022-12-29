Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 07:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne yolu üzeri Marmaracık ile Ulaş Mahallesi arasında meydana geldi.
Çorlu istikametine seyreden Esra K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Alper D. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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