Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki otomobil, Kaman-Bala kara yolu Aşağışeyh köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü ile A.Ç. ve Ö.B. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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