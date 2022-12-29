İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgüt mensupları ile halen irtibatta oldukları belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.