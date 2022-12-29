Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgüt mensupları ile halen irtibatta oldukları belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa DEAŞ Terör Örgütü
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