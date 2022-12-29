Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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