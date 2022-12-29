Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bolu merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Bolu ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Örgüt içinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerden T.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Öte yandan, Bolu merkezli iki ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ev kadını L.K. ile Yalova'da bir özel hastanede doktor olarak görev yapan A.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
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