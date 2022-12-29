İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Bolu ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Örgüt içinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerden T.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, Bolu merkezli iki ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ev kadını L.K. ile Yalova'da bir özel hastanede doktor olarak görev yapan A.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.