Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğin ilginç uyuma yöntemi
[Fotograf: AA]
Samsun'da bir sokak köpeğinin uyurken oluşturduğu ilginç hareketler dikkat çekti. Sırt üstü yatarak patilerini havaya kaldıran köpek, dakikalarca ilginç hareketler yaptı.
Soğuk havaların etkili olduğu Samsun’da güneşin yüzünü gösterdiği nadir anlarda sokak hayvanları da güneşin tadını çıkarıyor. Samsun’da meydanda bulunan bir köpeğin uyurken sergilediği şekiller görenlerin dikkatini çekti.
Sırt üstü yatarak patilerini havaya kaldıran köpek, dakikalarca bu şekilde uyumaya devam etti.
Çevrede bulunan vatandaşlar köpeğin ilginç halini cep telefonu kameraları ile kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Etiketler: Samsun Sokak Hayvanları
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