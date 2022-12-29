Soğuk havaların etkili olduğu Samsun’da güneşin yüzünü gösterdiği nadir anlarda sokak hayvanları da güneşin tadını çıkarıyor. Samsun’da meydanda bulunan bir köpeğin uyurken sergilediği şekiller görenlerin dikkatini çekti.

Sırt üstü yatarak patilerini havaya kaldıran köpek, dakikalarca bu şekilde uyumaya devam etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar köpeğin ilginç halini cep telefonu kameraları ile kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.