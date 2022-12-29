Milyonlarca çalışanın beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar bugün itibarıyla emeklilik işlemlerini yapmaya başladı.

Emeklilik işlemleri SGK’ya gidilerek yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki bu işlemler e-Devlet üzerinden nasıl yapılıyor? SGK, yayınladığı videoyla bu işlemleri adım adım anlattı.

e-Devlet üzerinden işlem yapacakların arama kısmına “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” yazması ardından yeni başvuru oluşturması gerekiyor.

“Tahsis Talep Türü” olarak “Yaşlılık Aylığı” seçilmeli. “Sigorta Türü” kısmına gelindiğinde ise SSK kapsamında aylık talep edeceklerin 4/A, Bağ-Kur kapsamında aylık talep edeceklerin 4/B seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi de girildikten sonra iletişim bilgileri girilmeli.

Son aşamada “Başvur” butonunun tıklanmasıyla bilgiler SGK’ya gönderilmiş ve talep işleme alınmış oluyor.