Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Deniz Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimi gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı." ifadelerine yer verildi.