Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mehmetçik'ten Ege'de silahlı eğitim: Hedefler tam isabet
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca, Ege Denizi'nin Türk kara suları ve hava sahasında Şehit Denizci Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimleri gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Deniz Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimi gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Ege Denizi Milli Savunma Bakanlığı
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