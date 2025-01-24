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Gündem
AA 24.01.2025 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesini ziyaret etti

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