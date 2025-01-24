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TRT Haber 24.01.2025 22:30

Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin, AFAD ve belediye ekiplerinin 10 dakika içinde bölgeye ulaştığını belirtti.

Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.

Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

"Mobil Koordinasyon tırı bölgeye sevk edildi"

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir.Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir".

 

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