DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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