Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.01.2025 22:04

DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.

DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
Dezenformasyon Konya İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı
22:28
Ekonomide yol haritası ve yapısal reformlar ele alındı
22:42
Cevdet Yılmaz: Bütün ilgili kurumlarımız olay yerinde çalışıyor
21:53
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı gerekçesiyle ilk kez dava açıldı
21:51
Cevdet Yılmaz: Yılı, enflasyonda çok daha makul seviyelerde kapatacağız
21:37
BM'den İsrail ve Lübnan'a ateşkes anlaşması yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı
Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını havadan görüntülendi
Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ