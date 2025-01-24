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AA
24.01.2025 22:04
DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.
DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."