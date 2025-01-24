Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciasında 4 kişilik ailede Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu da yaşamını yitirmişti. Baba Mete Tunç Boduroğlu ise yangın esnasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başarmıştı.

Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Törene, anne ve çocukların yakınları ve sevenleri katıldı.

Tekerlekli sandalyedeki baba, özel izinle eşi ve çocuklarının cenazesine geldi

Tören alanında adeta gözyaşları sel oldu akarken, camdan atlaması sonucu vücudunda ağır kırıklar oluşan baba Boduroğlu acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı.

Özel izinle ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye getirilen baba Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul etti.

Ardından son kez ailesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.