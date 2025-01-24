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İHA 24.01.2025 20:14

Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası

Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Camdan atlaması sonucu vücudundaki kırıklar oluşan baba Boduroğlu acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı, anne ve çocuklarını gözyaşları içinde son yolculuğa uğurladı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciasında 4 kişilik ailede Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu da yaşamını yitirmişti. Baba Mete Tunç Boduroğlu ise yangın esnasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başarmıştı.

Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Törene, anne ve çocukların yakınları ve sevenleri katıldı.

Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası

Tekerlekli sandalyedeki baba, özel izinle eşi ve çocuklarının cenazesine geldi

Tören alanında adeta gözyaşları sel oldu akarken, camdan atlaması sonucu vücudunda ağır kırıklar oluşan baba Boduroğlu acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı.

Özel izinle ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye getirilen baba Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul etti.

Ardından son kez ailesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
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