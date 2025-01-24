Adalet Bakanı Tunç'tan 'korsan metin' tepkisi: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini açıkladı:

"Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz."

"Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlık"

Adalet Bakanı Tunç, 'korsan metin' paylaşanlara da tepki gösterdi:

"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?

İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"

"Acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez"

Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edeceğinin altını çizen Tunç, "Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir." dedi.

Bakan Yunç, evam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını açıkladı.

"78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır." diyen Tunç, "Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.