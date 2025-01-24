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Gündem
AA 24.01.2025 17:09

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı için tutuklama talebi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı için tutuklama talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 10'u sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık sorguları tamamlanan işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlı, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün de jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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