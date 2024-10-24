Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topladı: Teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek"

1 saat 15 dakika sürdüğü öğrenilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı.

Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.