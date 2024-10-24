Açık 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.10.2024 16:44

TBMM'de kamu başdenetçisi adayları belirlendi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul'u kamu başdenetçisi adayı olarak belirledi.

TBMM'de kamu başdenetçisi adayları belirlendi

Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karma komisyonda, 127 aday adayı arasından kamu denetçisi adayı olarak seçilecek 12 ismin belirlenmesi için 14 üyeli alt komisyon kuruldu.

Toplantıda, TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek 3 kamu başdenetçisi adayının belirlenmesi için Mehmet Akarca, Mahmut Aytekin, Nurettin Parıltı, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından dört tur seçim yapıldı.

Yeterli çoğunluğun sağlandığı dördüncü tur oylama sonucunda, Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul aday olarak belirlendi.

Genel Kurul'da seçimle belirlenecek

Kamu başdenetçisi, TBMM Genel Kurulu'nda bu üç aday arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

Kurulan alt komisyonda ise 127 aday adayı arasından kamu denetçisi adayı olarak 12 isim belirlenecek. Üst komisyona sevk edilecek 12 isim arasından ise 4 isim kamu denetçisi olarak seçilecek.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırılarıyla Filistinli sağlık görevlileri yaralandı
16:52
Rusya "dondurulan varlıkların kullanımına" misilleme yapacak
16:31
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
16:29
Sanal karaktere aşık olup intihar etti, annesi şirkete dava açtı
16:27
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de işgalin sona erdirilmesi gerek
16:52
Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi
Hong Kong'da ilk kez dinozor fosili keşfedildi
Hong Kong'da ilk kez dinozor fosili keşfedildi
FOTO FOKUS
MİT, TUSAŞ şehitlerinin intikamını alıyor
MİT, TUSAŞ şehitlerinin intikamını alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ