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Gündem
TRT Haber 24.10.2024 16:19

TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olanlar için Ankara'da cenaze törenleri düzenlendi. Cenaze törenlerine şehitlerin ailesi, dostları ile mesai arkadaşları katıldı.

TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda şehit olan Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz,Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan için Ankara'da törenler düzenlendi.

TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehitleri edebiyete uğurlandı

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Terör saldırısında şehit düşen güvenlik görevlisi  42 yaşındaki Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi.

Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi de Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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