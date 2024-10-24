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Gündem
AA 24.10.2024 16:18

Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki standları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi

Bakan Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki standları gezdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli araç istasyonu üretimi yapan firmanın standını ziyaret eden Güler, burada güneş enerjisi sistemi ile geliştirilen araç şarj istasyonu hakkında firma yetkilisinden bilgi aldı.

Bakan Güler, SAHA EXPO'yu gezdi

Ardından CANiK firmasının standına giderek "Venom LR" isimli silahı inceleyen Güler, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının standlarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, mühimmat ve askeri araçlar hakkında bilgi alan Güler, ardından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) standında da incelemelerde bulundu.

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Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Saha Expo
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