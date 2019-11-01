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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek01 Kasım 2019 Cuma 02:44 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 03:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Bir önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Guterres, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek.
Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kaynak: AA, TRT Haber
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan Antonio Guterres