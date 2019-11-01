Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Bir önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Guterres, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek.

Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber