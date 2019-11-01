Sınır hattında denetim için ortak devriye başlıyor. Türk ve Rus birlikleri saatler sonra mutabakattaki alanlarda devriyeye çıkacak.

Soçi mutabakatına göre, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristler, Ayn el Arab ile Kamışlı merkezi dışında 30 kilometre geriye çekilecek. Münbiç ve Tel Rıfat'taki teröristler de bölgeyi terk edecek. Sonrasında 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus birlikleri denetim yapacak.

Ortak devriye ile teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilecek

Mutabakatta belirtilen süre salı günü doldu. Rusya teröristlerin belirlenen bölgelerden çekildiğini açıkladı. Çekilmenin denetimi için artık geri sayım başladı. Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol edilecek. İlk devriyenin Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı çevresinde olması bekleniyor.

Sınır hattının güvenliği için imzalanan mutabakatta sıra şimdi devriyede. Saatler sonra Türk ve Rus birlikleri belirlenen 10 kilometrelik alanda devriyeye çıkacak. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediğini denetleyecek.

Ortak mekanizma kurulacak, iki ülke arasında sıkı veri akışı olacak

Devriye alanı dışındaki 20 kilometre derinlik ise Türk istihbaratının takibinde olacak. Rusya ve Türkiye arasında ortak bir mekanizma kurulacak. Denetim süreci buradan takip edilecek. Denetimin ardından Türkiye, güvenli bölgede gözlem noktaları oluşturacak.

Öte yandan teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da terörün izleri temizleniyor. Rasulayn'da teröristlerin tuzakladığı yaklaşık 250 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Toplanan el yapımı patlayıcılar boş bir alanda kontrollü biçimde patlatılarak imha edildi.

Tel Abyad'da da sınıra yakın bir evde bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sesi ve yükselen dumanlar, Akçakale ilçesinden de görüldü.

Kaynak: TRT Haber