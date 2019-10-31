Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyareti sırasında, Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Akar, açıklamasında, "Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Akşam saatlerinde Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi."

Kaynak: TRT Haber