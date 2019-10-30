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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü30 Ekim 2019 Çarşamba 23:26 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu birleşmiş milletler Antonio Guterres