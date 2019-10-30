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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı Sani'yi kabul etti30 Ekim 2019 Çarşamba 20:23 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 20:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.
Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı külliyesi