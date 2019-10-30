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AK Parti'den istifa30 Ekim 2019 Çarşamba 17:10 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:10
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında aldığı istifa kararını açıkladı.
Önce AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıklayan Yeneroğlu, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda AK Parti'den de istifa ettiğini belirtti.
Mustafa Yeneroğlu'nun istifasıyla boşalan MKYK üyeliğine İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy seçildi. Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.
Yeneroğlu'nun istifasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290 oldu.
Kaynak: TRT Haber, AA