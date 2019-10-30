CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, skandal karara imza atan Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirerek, 1915 olayları ile ilgili olarak Temsilciler Meclisi'nden çıkan karara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman görüp Temsilciler Meclisinde bu tür olaylara kalkışmaları vicdanımızı rahatsız eder, yakıştıramıyoruz, asla doğru değildir. Tarihte yaşanan acı olayları günümüze taşıyıp siyaseten intikam alma aracına dönüştürseniz doğru olmaz, hiçbir ülkeye yakışmaz" dedi.

Ermeni olaylarını tekrar gündeme getirip intikam alırım denirse bunun doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bu yasa tasarısının umarım senatoda kabulü olmaz. Türkiye-ABD ilişkileri çıkmazın içine sürüklenmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber