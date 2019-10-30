Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir"

Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz. Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz. AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran ve geleceğe taşıyacak olan milletimizin kendisidir.

Yeni sistemde başarı çıtasını yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolay yapabilirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde başarı çıtasını yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolay yapabilirdik.https://t.co/ike7RXFOEr pic.twitter.com/Knt5J5j9Lc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ekim 2019

"İçeride ve dışarıda işimiz var"

Türkiye büyüdükçe imkanlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Altı yıldır kesintisiz bir saldırı altındayız. Her saldırıda ekonomiyi ihmal etmiyorlar. Hamdolsun tüm bu saldırıları püskürttük. Tüm terör örgütleri kuduz gibi üstümüze salınıyor. Ülke içinde başarılı olamayınca sınırlarımıza saldırdılar. Hep birlikte sıra dağlar gibi durduk. Terör örgütlerinin karşısında durarak oraları yaşanır hale getirdik ama içeride ve dışarıda işimiz var.

"Ey Fransa önce bunun bedelini öde"

Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık. Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Sözler yerine getirilirse ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler nereden beton aldı? Fransa sen önce bunun bedelini öde. Burada bunlara ses çıkarmazsanız işte orada sarı yeleklilerle uğraşırsınız.https://t.co/ike7RXFOEr pic.twitter.com/eOr9yBewgC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ekim 2019

Kaynak: TRT Haber