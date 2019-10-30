Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Bakanlık ayrıca, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususların görüşüldüğünü ve koordinelere devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber