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MSB: Rus askeri heyetle taktik ve teknik konular görüşüldü30 Ekim 2019 Çarşamba 15:01 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:19
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bulunan Rus askeri heyetle görüşmelerin olumlu geçtiğini ve mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususların görüşüldüğünü belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Bakanlık ayrıca, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususların görüşüldüğünü ve koordinelere devam edileceğini ifade etti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Soçi mutabakatı rusya milli savunma bakanlığı askeri heyet