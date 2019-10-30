ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Karara, Türkiye'den tepkiler gecikmedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki gösterdi.

Akar, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum."

Kaynak: TRT Haber