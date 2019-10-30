Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!" ifadelerini kullandı.

Tasarının yok hükmünde olduğunu ABD'ye bildirdiklerini belirten Çavuşoğlu, " ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi.

Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA