Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.05.2025 01:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a gidecek. Erdoğan, 47 ülke liderinin katılacağı zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan Avrupalı liderlerle buluşmak için Arnavutluk'ta olacak.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı Tiran'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde bulunacak

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan’ın temaslarında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail’in katliamlarını ve Gazze’deki insani dramı da gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
Sıradaki Haber
TBMM engellilerin bireylerin sorunlarını araştıracak.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
İtalya, Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ı sınır dışı etti
00:39
Ankara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
00:33
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini" söyledi
00:15
Hakkari'de "şap" karantinası
00:01
ABD ile BAE, 200 milyar doları aşan yeni ticaret anlaşmaları yaptı
23:34
Hindistan ve Pakistan'dan sınır gerilimini azaltacak önlemleri sürdürme kararı
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ