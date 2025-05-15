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Gündem
TRT Haber 15.05.2025 20:33

Hakan Fidan Rus heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Hakan Fidan Rus heyeti ile görüştü

Bakan Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya geldi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmelerin süreceği öğrenildi.

ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunun henüz kesinleşmediği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyetinin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyetinin ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin yarın İstanbul'da olacağı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

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