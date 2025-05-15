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Gündem
AA 15.05.2025 19:13

Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile ikili görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.

Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.

Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi

Bakanlığın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransız mevkidaşı Barrot ile Antalya'da görüştü.

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ABD Antalya Fransa Hakan Fidan Suriye
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