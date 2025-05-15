Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile ikili görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakanlığın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Fransız mevkidaşı Barrot ile Antalya'da görüştü.