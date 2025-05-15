Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin son durumu paylaştı:

"Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."