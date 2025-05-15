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Gündem
AA 15.05.2025 14:57

Bakan Fidan: Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynamaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,"NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir" dedi.

Bakan Fidan: Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynamaya devam edecek

Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan, "NATO ittifakının en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli bir rol oynamaya devam edecektir" ifadesini kullanarak, bu mimarinin mevcut şartlar ışığında yeniden şekillendiğini söyledi.

"Böylesi bir dönemde beklentimiz, güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO'dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır" diyen Fidan, bu hususları toplantılar ve ikili görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydetti.

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