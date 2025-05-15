Bakan Tunç: Yargı reformu strateji belgemizin ilk düzenlemesi ceza adaleti olacak

Adalet Bakanlığınca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanmasında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik yaklaşımların ele alınması amacıyla "Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Tunç, hukuk devletinin yalnızca kanunların varlığıyla değil, o kanunların adil, tarafsız ve etkin biçimde uygulanmasıyla anlam kazandığını belirtti.

Yargılama hukukunun, hak ile yetki, birey ile devlet, adalet ile usul arasındaki hassas dengeyi tesis ettiğini dile getiren Tunç, hukukun, toplumsal değişim ve ihtiyaçlara paralel olarak kendini yenileyen dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda yargıda dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Tunç, teknolojik gelişmelerin yargı süreçlerine dahil edilmesinin önemine işaret etti.

Bakan Tunç, bu kapsamda, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşma yapılmasına olanak sağlayan e-Duruşma usulünü düzenlediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı 2020'den bugüne kadar e-Duruşma sisteminin kurulu olduğu 2 bin 972 hukuk mahkemesinde toplam 3 milyon 289 bin e-Duruşma yapıldı. Gerçekten büyük bir kolaylık. Hakimlerimizin verdiği onay neticesinde elektronik duruşma yapılabiliyor. Avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmalara katılabiliyor. Hem zamandan tasarruf hem nakilden tasarruf ve gerçekten yargılamaya da hız kazandıran, sadeleştirme getiren, duruşma salonlarındaki o kalabalığı da ortadan kaldıran bir sisteme geçmiş olduk. Bir avukatın kaç yerde duruşması varsa hepsine katılma imkanını sağlamış olduk bir gün içerisinde. Yine makul sürede yargılamayı korumak için daha süratli ve daha az maliyetli bir iletişim yolu olması nedeniyle elektronik tebligat sistemine geçtik. Tebligat kanunu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık ve tebligat kanunu ile ilgili taslağımız da hazır ve yakın zamanda inşallah milletvekillerimizin takdirlerine tebligat kanunundaki yeniliklerimizi de sunacağız. Tebligat kanununda ihtiyaç olan çok önemli değişiklikler var ve bunlar yargılamayı özellikle hızlandıracak önemli değişiklikler ve tebligat eksikliklerini ortadan kaldıracak düzenlemeler."

"Elektronik tebligat ile 20 milyar lira tasarruf sağlandı"

Elektronik tebligat sisteminin önemine vurgu yapan Tunç, 2019'dan bu yana 285 milyon 190 bin elektronik tebligat gönderildiğini, bu sayede 20 milyar 128 milyon 835 bin lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırıldığını belirten Tunç, "İhtiyari ve zorunlu arabuluculukta 2013'ten bu yana 7 milyon 591 bin başvurudan 4 milyon 614 bini, yani yüzde 63'ü anlaşmayla sonuçlandı. Yani ne demek bu? İki taraf olsa en az 9 milyon insanın bu süreçte mahkemeye gitmeden, barışarak, tokalaşarak, uzlaşarak, toplumsal barışa da hizmet ederek, daha az masrafla, daha kısa süre içerisinde hakkına kavuşması demek." ifadelerini kullandı.

Tunç, 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun devreye girdiğini ve 356 bin 953 başvurudan 128 bin 922'sinin anlaşmayla çözüldüğünü aktardı.

"Bu çalıştay çok değerli ve anlamlı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladığını hatırlatan Tunç, "Yargı reformu strateji belgesiyle özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sisteminin tesisi noktasında çok önemli hedefler belirledik. 5 amaç doğrultusunda 264 faaliyeti önümüzdeki 4 yıllık bir süre içerisinde kısa, orta, uzun vadeli şeklinde planlayarak hayata geçireceğiz. Bunların bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Bir kısmı idari uygulamalarla gerçekleşebilecek hususlar." dedi.

Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Yapay zekanın yargının hizmetinde kullanılabilmesi ile ilgili önemli faaliyetlerimiz olacak. Yargı reformu strateji belgemizin ilk yasal düzenlemesi ceza adaleti ile ilgili olacak. Taslak çalışmalarımızı, önerilerimizi milletvekillerimizle paylaştık, tartışacaklar ve en doğru kararı yüce Meclis vermiş olacak. Ardından da hukuk mahkemeleri etkinliğinin artırılması ile ilgili ikinci paketimizi devreye koyacağız ve milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. O nedenle bu taslağın hazırlanma sürecinde bugün yaptığımız bu çalıştay çok değerli ve anlamlı."

Tunç, istinaf mahkemelerinde daire ve hakim sayılarının iş yüküyle orantılı hale getirilmesi, duruşmaların kesintisiz devamı ilkesi çerçevesi gibi birçok alanda iyileştirmeler planlandığını da kaydetti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da çalıştayın önemini vurguladı.