TBMM engellilerin bireylerin sorunlarını araştıracak.

Engelli bireylerin sorunları tespit edilecek, bu sorunlara kalıcı çözümler üretilecek.

Partilerin bu konudaki önergeleri birleştirilerek Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Görüşmelerin ardından engelli bireylerin yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik araştırma komisyonu kurulması kabul edildi..

"Birden fazla engeli taşıyan, biricik hizmet görmesi gereken gruplar oluşuyor"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, engelliler için hem merkezi hükümet hem yerel yönetimlerin politikaları ve uygulamalarının eşgüdümlü olmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Engelliler için AK Parti dönemlerinde önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Keşir, "En önemli dönüm noktası 2005 yılında çıkardığımız Engelliler Kanunu'dur. Bu kanun beraberinde yönetmelikler, imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerle birlikte yaklaşık 1500 maddelik bir engelli külliyatımız var. Bunu asla yok sayamayız." ifadelerini kullandı.

Engellilerin taleplerini gördüklerini vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

"Zaman ve ihtiyaçlar değişiyor. Önceden çıkardığımız kanun ve mevzuatta engellilik üzerinde yaptığımız pek çok iyileştirme var. Ama artık şunu görmekteyiz, farklı engel grupları var. Birden fazla engeli taşıyan, biricik hizmet görmesi gereken gruplar oluşuyor. Onun için biraz daha tematik programlara ihtiyaç var. Bu, sosyal paydaşları çok geniş bir konu ve sadece kamuya tek başına yüklenebilecek bir konu değil. Paydaşların içinde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler var. Hepsinin üzerine düşen farklı farklı görevler var ve ciddi bir eşgüdümlü çalışmayı gerektiriyor. Bu komisyonun, farklı engel grupları ya da birden fazla engeli olan bireyler gibi yeni ihtiyaçlar ve yeni tanımlar açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum."

22 kişiden oluşan komisyon, uzman isimleri dinleyecek, bakanlık ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alacak. 3 aylık çalışmasının sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanacak.