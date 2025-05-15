Barış masası İstanbul'da kuruluyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri cuma günü İstanbul'da bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Medinskiy başkanlığındaki heyet ile görüşmesi bitti.

Yarın farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten kaynaklar, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.

ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunun henüz kesinleşmediği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Fidan Medinskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.