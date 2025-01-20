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Gündem
AA 20.01.2025 16:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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