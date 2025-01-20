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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 15:52

Bakan Tunç: Yargı mensuplarımızı hedef alan, tehditkâr açıklamalar kabul edilemez

Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç: Yargı mensuplarımızı hedef alan, tehditkâr açıklamalar kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkar açıklamalar asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduklarını belirten Tunç, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğine işaret etti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.

Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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