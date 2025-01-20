Cumhurbaşkanı Erdoğan, Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fico'yu, külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Fico'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fico birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmede, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İki isim görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.