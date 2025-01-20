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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 14:41

Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların kademe başlangıç sınıflarında (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat artışlarına gittiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Velilerin mağduriyetini önlemek ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatan Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden son iki yılın verilerini inceleyerek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiklerini belirledi.

Ayrıca, bu okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" gibi ek hizmetler için de mevzuata aykırı ve maliyetin üzerinde fiyat talep ettikleri tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan veli şikayetleri de değerlendirmeye alınarak, ilgili özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. Fahiş fiyat artışı uygulayan kurumlar, Ticaret Bakanlığı tarafından da takip ediliyor.

3 Ocak’taki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yakın takip

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 3 Ocak’ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi.

Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12'nci maddesindeki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor.

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