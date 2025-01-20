Duman 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.01.2025 13:37

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Suriye Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Bodrum'da yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
"OKHAN" testlerden tam not aldı
14:51
Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma
14:36
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
14:31
Güney Kore'de 4 üst düzey komutan, başarısız sıkıyönetimde rol aldığı gerekçesiyle görevden alındı
13:56
Bakan Uraloğlu duyurdu: Elektrikli skuterlere "yerli üretim şartı" geliyor
13:32
Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Bodrum'da yakalandı
Filistinliler evlerine dönmeye devam ediyor
Filistinliler evlerine dönmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ